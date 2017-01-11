В Испании полиция провела новую операцию против «грузинской мафии»

11.01.2017 19:23 Испанская полиция провела новую операцию по борьбе с так называемой грузинской мафией - преступной группировкой, занимавшейся квартирными кражами. Число задержанных возросло до 61 человека, информирует РИА Новости.



«Был нанесен новый удар по грузинской мафии, специализирующейся на квартирных кражах. Расследование ведется с начала 2016 года, когда увеличилось количество подобных преступлений. Первые аресты были проведены в июне. Всего на данный момент задержан 61 человек», - заявила представитель правительства Испании в сообществе Мадрид Консепсион Данкауса. По ее словам, в преступную организацию входило девять различных группировок.



По оценкам испанских правоохранительных органов, эта самая крупная операция против грузинской мафии в Испании. «Трудно назвать точное число преступлений. Речь идет о очень большой сумме денег», - отметил представитель полиции, затруднившись назвать точное количество совершенных преступлений или сумму, о которой идет речь, поскольку преступления совершались не только на территории Испании.



В ходе следствия удалось установить, что как минимум 300 тысяч евро были переведены из Испании в другие страны, преимущественно в Грузию. Первая часть операции Aikon I была проведена в июне и ноябре прошлого года, тогда были задержаны около 50 человек. В операции Aikon II участвовали сотрудники Европола, французская полиция, а также грузинские правоохранительные органы.















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