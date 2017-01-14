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В Тбилиси вновь стреляли - ранен мужчина
14.01.2017 17:44
В центре Тбилиси, на улице Цабадзе, ранен молодой мужчина. В него попало несколько пуль. По информации врачей, его жизни опасность не угрожает.
Скорую помощь вызвали местные жители.
Врачи заявляют, что раненный был доставлен в Национальный центр хирургии вчера вечером. У него отмечались огнестрельные ранения ног, в связи с чем была оказана первая неотложная медицинская помощь. В настоящее время ему проводится операция.
МВД Грузии ведет следствие по обвинению в предумышленной попытке убийства. Пока никто не задержан.
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