В Тбилиси вновь стреляли - ранен мужчина

14.01.2017 17:44 В центре Тбилиси, на улице Цабадзе, ранен молодой мужчина. В него попало несколько пуль. По информации врачей, его жизни опасность не угрожает.



Скорую помощь вызвали местные жители.



Врачи заявляют, что раненный был доставлен в Национальный центр хирургии вчера вечером. У него отмечались огнестрельные ранения ног, в связи с чем была оказана первая неотложная медицинская помощь. В настоящее время ему проводится операция.



МВД Грузии ведет следствие по обвинению в предумышленной попытке убийства. Пока никто не задержан.















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