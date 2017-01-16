|
Грузовой самолет разбился под Бишкеком: погибли 37 человек
16.01.2017 11:16
При крушении грузового самолета Boeing 747 под Бишкеком, по предварительным данным, погибли 37 человек, сообщается в понедельник на сайте МЧС Кыргызстана, передает РИА Новости.
"В результате падения самолета есть человеческие жертвы и пострадавшие. По предварительным данным, около 15 домов разрушено и, по информации на 11:24, по предварительным данным, погибли 37 человек", - говорится в сообщении.
Как заявил ранее советник по делам прессы посольства Турции в РФ Орхан Газигиль, разбившийся в Кыргызстане транспортный самолет не имеет отношения к Turkish Airlines, а принадлежал частной турецкой компании.
"По полученной нами информации, самолёт-грузовик, который разбился вблизи Бишкека, не имеет отношения к "Турецким Авиалиниям" (Turkish airlines). Самолёт принадлежит одной из частных турецких компании", - сказал Газигиль.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна