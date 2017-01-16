Грузовой самолет разбился под Бишкеком: погибли 37 человек

16.01.2017 11:16 При крушении грузового самолета Boeing 747 под Бишкеком, по предварительным данным, погибли 37 человек, сообщается в понедельник на сайте МЧС Кыргызстана, передает РИА Новости.



"В результате падения самолета есть человеческие жертвы и пострадавшие. По предварительным данным, около 15 домов разрушено и, по информации на 11:24, по предварительным данным, погибли 37 человек", - говорится в сообщении.



Как заявил ранее советник по делам прессы посольства Турции в РФ Орхан Газигиль, разбившийся в Кыргызстане транспортный самолет не имеет отношения к Turkish Airlines, а принадлежал частной турецкой компании.



"По полученной нами информации, самолёт-грузовик, который разбился вблизи Бишкека, не имеет отношения к "Турецким Авиалиниям" (Turkish airlines). Самолёт принадлежит одной из частных турецких компании", - сказал Газигиль.















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