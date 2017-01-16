Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Грузовой самолет разбился под Бишкеком: погибли 37 человек


16.01.2017   11:16
При крушении грузового самолета Boeing 747 под Бишкеком, по предварительным данным, погибли 37 человек, сообщается в понедельник на сайте МЧС Кыргызстана, передает РИА Новости.

"В результате падения самолета есть человеческие жертвы и пострадавшие. По предварительным данным, около 15 домов разрушено и, по информации на 11:24, по предварительным данным, погибли 37 человек", - говорится в сообщении.

Как заявил ранее советник по делам прессы посольства Турции в РФ Орхан Газигиль, разбившийся в Кыргызстане транспортный самолет не имеет отношения к Turkish Airlines, а принадлежал частной турецкой компании.

"По полученной нами информации, самолёт-грузовик, который разбился вблизи Бишкека, не имеет отношения к "Турецким Авиалиниям" (Turkish airlines). Самолёт принадлежит одной из частных турецких компании", - сказал Газигиль.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Forbes советует читателям посетить с винным туром грузинский регион Кахети
Грузия экспортировала мандарины в 10 стран мира
Туркменская нефть пойдет транзитом через Грузию
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Патриархия Грузии призывает пресечь разрушения исторических памятников в Абхазии
Абхазский режим в поисках дополнительных источников электроэнергии
Кипрская модель объединения Грузии?!
С алтаря христианского храма средневековой Анакопии удалили лапидарные надписи
Абхазия может погрузиться во тьму
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Ингушетии отец убил сына из-за подозрения в преступных связях
ЕС продолжает содействовать созданию стабильных рабочих мест в Армении
ЕС одобрил план энергетического развития Еревана
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна