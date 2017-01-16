В ходе транспортировки магнолии на территории Бобоквати был поврежден водопровод

16.01.2017 18:56 Во время транспортировки дерева магнолии для дендропарка миллиардера Иванивишили на территории Бобоквати был поврежден водопровод. Информацию подтвердил инженер компании "Зимо" Ираклий Шанава.



По его заявлению, поврежденный водопровод своевременно восстановили, и на данное время вода поставляется бесперебойно.



"В ходе перевозки дерева магнолии на территории Бобоквати был поврежден водопровод. Это было небольшое повреждение, и проблему своевременно устранили. Поставка воды восстановлена"- заявил инженер компании "Зимо" Ираклий Шанава.



В Бобоквати дерево магнолии переносят на специальный транспорт в море. В ближайшие дни планируется перевезти из Аджарии в Гурию еще 9 деревьев.















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