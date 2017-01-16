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В ходе транспортировки магнолии на территории Бобоквати был поврежден водопровод
16.01.2017 18:56
Во время транспортировки дерева магнолии для дендропарка миллиардера Иванивишили на территории Бобоквати был поврежден водопровод. Информацию подтвердил инженер компании "Зимо" Ираклий Шанава.
По его заявлению, поврежденный водопровод своевременно восстановили, и на данное время вода поставляется бесперебойно.
"В ходе перевозки дерева магнолии на территории Бобоквати был поврежден водопровод. Это было небольшое повреждение, и проблему своевременно устранили. Поставка воды восстановлена"- заявил инженер компании "Зимо" Ираклий Шанава.
В Бобоквати дерево магнолии переносят на специальный транспорт в море. В ближайшие дни планируется перевезти из Аджарии в Гурию еще 9 деревьев.
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