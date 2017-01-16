В Кобулети ограблена аптека

16.01.2017 21:44 В Кобулети ограблена аптека. Грабители унесли некоторую сумму денег.



В МВД Грузии заявляют, что установлена личность предположительного преступника и ведутся мероприятия по его задержанию.



В связи с произошедшим возбуждего уголовное дело по статье 179 - разбой. Статья предусматривает лишение свободы от пять до 7 лет.















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