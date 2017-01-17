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В движении поездов Тбилисского метрополитена возникли перебои


17.01.2017   20:24
Движение поездов между станциями Тбилисского метрополитена «Дидубе» - «Театр Ахметели» и в обратном направлении приостановлено.

Как сообщают в «Тбилисской транспортной компании» перебои вызваны повреждением поезда, входящего в депо.

На данный момент поезда передвигаются в обычном режиме от станции «Дидубе» до «Варкетили». Также работает Сабурталинская линия.

По информации компании, соответствующие службы работают для своевременного устранения проблемы.
Пока неизвестно, когда движение будет восстановлено.






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