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В движении поездов Тбилисского метрополитена возникли перебои
17.01.2017 20:24
Движение поездов между станциями Тбилисского метрополитена «Дидубе» - «Театр Ахметели» и в обратном направлении приостановлено.
Как сообщают в «Тбилисской транспортной компании» перебои вызваны повреждением поезда, входящего в депо.
На данный момент поезда передвигаются в обычном режиме от станции «Дидубе» до «Варкетили». Также работает Сабурталинская линия.
По информации компании, соответствующие службы работают для своевременного устранения проблемы.
Пока неизвестно, когда движение будет восстановлено.
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