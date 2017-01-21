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Мужчина ограбил сотрудников АЗС «Виссол»


21.01.2017   16:11
Вооруженный мужчина совершил разбойное нападение на одну из бензозаправочных станций компании «Виссол».

Инцидент произошел в регионе Самцхе-Джавахети, в курортном поселке в Боржоми.

Забрав деньги из кассы злоумышленник скрылся с места происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам разбоя (ст. 179 УК Грузии).






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