Мужчина ограбил сотрудников АЗС «Виссол»

21.01.2017 16:11 Вооруженный мужчина совершил разбойное нападение на одну из бензозаправочных станций компании «Виссол».



Инцидент произошел в регионе Самцхе-Джавахети, в курортном поселке в Боржоми.



Забрав деньги из кассы злоумышленник скрылся с места происшествия.



По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам разбоя (ст. 179 УК Грузии).















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