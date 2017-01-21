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Полицейский стрелял в посетителя ресторана в Лагодехи
21.01.2017 22:42
Сотрудник МВД Грузии из огнестрельного оружия ранил мужчину в одном из ресторанов города Лагодехи, в регионе Кахетия, сообщили корр. «Новости-Грузия» в пресс-службе ведомства.
Инцидент произошел в ночь на 20 января. Владелец ресторана рассказал журналистам некоторые подробности произошедшего.
По его словам, мужчина вместе с друзьями из Тбилиси отмечал в его заведении крестины. В какой-то момент он вышел на улицу. Прямо возле ресторана между ним и полицейским завязалась словесная перепалка. Спустя несколько минут в конфликт вмешались друзья мужчины и именно в этот момент он был ранен полицейским в живот.
Пострадавшего госпитализировали в реферальную клинику города Гурджаани. Его жизни не угрожает опасность.
По информации МВД Грузии, стрелявший полицейский уже освобожден с занимаемой должности. Дело расследует прокуратура. Следствие ведется по 19-ой и 108-ой статьям УК Грузии.
Согласно данным телекомпании «Рустави 2», стрелявший — инспектор-следователь МВД Грузии по Лагодехскому району Лаша Цикаришвили, и он уже задержан полицией. Произошедшее никак не связано с его официальной деятельностью.
В последнее время в Грузии все чаще происходят инциденты, связанные с превышением служебных полномочий со стороны полицейских.
Авторитетная правозащитная организация Human Rights Watch в своем ежегодном докладе о положении с правами человека пришла к выводу, что в Грузии не существует независимых и эффективных механизмов для расследования преступлений, совершенных сотрудниками правоохранительных органов.
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