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В Грузии на главной транзитной автомагистрали введены ограничения на проезд трейлеров


22.01.2017   15:26
На 20-километровом участке Чумателети-Хуневи международной автомагистрали Тбилиси-Сенаки-Леселидзе (Е-60), по которой везут через Грузию почти все транзитные грузы, с вечера субботы из-за снега и гололеда запрещен проезд машин с прицепами и полуприцепами, сообщает департамент автодорог Минрегионразвития и инфраструктуры Грузии.

"Движение на этом участке остальных видов автотранспорта свободно", - говорится в сообщении ведомства.

По информации департамента, на месте мобилизованы соответствующие службы и техника, работы по очистке дороги ведутся в непрерывном режиме.






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