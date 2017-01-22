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В Поти жертвой ДТП стал 29-летний мужчина
22.01.2017 15:36
В Поти в результате дорожно-транспортного происшествия погиб человек. ДТП произошло на улице 8 марта недалеко от стадиона.
По информации очевидцев, автомобиль марки «Опель» проскользил и врезался в столб, затем перевернулся и слетел в сточный канал. Автомобилем управлял 29-летний мужчина, который скончался на месте. Для его извлечения потребовал разрезать автомобиль, что было обеспечено спасательной службой.
На месте были мобилизованы группы скорой медицинской помощи и патрульной полиции. Ведется следствие.
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