Поезд сбил мужчину на западе Грузии

23.01.2017 11:34 Пассажирский поезд, следующий из Кутаиси (регион Имерети) в Батуми (Аджарская АР), сбил мужчину, который пытался перейти через железнодорожные пути, сообщила грузинская телекомпания "Рустави 2".



Инцидент произошел на участке железнодорожной дороги Уреки-Супса. Мужчина, который являлся жителем села Цкалцминда (регион Гурия), скончался на месте. "Поезд убил человека и все. После поезд продолжил путь. Он шел из Кутаиси, а отсюда направился в Батуми", — заявил дежурный станции в Уреки Коба Хундадзе.



Следствие ведется по статье "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного, воздушного или подвесного транспорта, повлекшее причинение смерти человека" УК Грузии. Наказывается лишением свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать должности















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