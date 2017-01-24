Пассажирский поезд сбил мужчину на станции Дидубе в Тбилиси

24.01.2017 12:10 В Тбилиси на станции Дидубе пассажирский поезд насмерть сбил мужчину средних лет.



В пресс-службе МВД сообщают, что ЧП произошло несколько часов назад. Двухэтажный поезд модели Stadler Kiss отъехал от Центрального вокзала Тбилиси и направлялся в Батуми.



Стокновение произошло еще в черте города, на станции, где мужчина пытался пересечь железнодорожные пути в неположенном месте.

Уголовное дело возбуждено по статье «нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного, воздушного или подвесного транспорта», что карается штрафом или ограничением свободы сроком до 3 лет, либо лишением свободы сроком до 4 лет.



Как уже сообщалось, пассажирский поезд насмерть сбил мужчину и в ночь на 23 января в поселке Уреки в регионе Гурия. Поезд следовал из города Кутаиси в Батуми.



"Новости-Грузия"











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