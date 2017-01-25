На побережье Черного моря ожидается шторм

25.01.2017 15:33 Завтра на побережье Черного моря ожидается 4-5-бальный шторм, сообщают в Гидрометеорологической службе Национального агентства окружающей среды.



Сообщается, что штормовая ситуация сохранится на протяжении нескольких дней.



В высокогорной части Аджарии же ожидаются снегопад и метель. Температура значительно понизится.

«26 января на побережье Черного моря ожидается 4-5-бальный шторм. С 27 января в Аджарии как на побережье, так и в горных районах ожидается снег и метель. Западный ветер усилится до 17-22 метров в секунду, температура значительно понизится», - сообщили в Национальном агентстве окружающей среды.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

