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На побережье Черного моря ожидается шторм


25.01.2017   15:33
Завтра на побережье Черного моря ожидается 4-5-бальный шторм, сообщают в Гидрометеорологической службе Национального агентства окружающей среды.

Сообщается, что штормовая ситуация сохранится на протяжении нескольких дней.

В высокогорной части Аджарии же ожидаются снегопад и метель. Температура значительно понизится.
«26 января на побережье Черного моря ожидается 4-5-бальный шторм. С 27 января в Аджарии как на побережье, так и в горных районах ожидается снег и метель. Западный ветер усилится до 17-22 метров в секунду, температура значительно понизится», - сообщили в Национальном агентстве окружающей среды.






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