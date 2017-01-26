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В Грузии могут ужесточить санкции за превышение скорости и управление в нетрезвом виде
26.01.2017 20:50
Санкции за превышение скорости, неправильное маневрирование, и управление машиной под алкогольным воздействием, возможно, еще больше ужесточатся.
По заявлению лидера парламентского большинства Арчила Талаквадзе, рассмотрение пакета реформы в сфере безопасности дорожного движения планируется сразу же, как только начнется весенняя сессия.
"Возможно, будет ужесточено администрирование нарушений, которые являются частой причиной аварий (превышение скорости, неправильное маневрирование, управление под воздействием алкоголя и др.). Экзамены на право вождения перенесут в реальное движение, что сделает водительские права более надежным, и начальную квалификацию водителей более высокой"- отметил Талаквадзе.
По его же пояснению, необходимо соблюдать знаки дорожного движения, основные правила безопасности, и использовать ремни безопасности.
"Эти элементарные правила часто равноценны защите жизни и здоровья, и необходимо проинформировать об этом как можно больше людей. Это будет хорошо запланированная и успешная реформа, которая будет осуществляться совместными усилиями парламента, правительства, и неправительственных организаций, и уже через год она даст результаты, защитит жизни многих людей, убережет здоровье многих, и сделает более безопасным движение"- добавил Арчил Талаквадзе.
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