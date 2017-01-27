Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Дорога к грузино-российской границе остается закрытой для большегрузов


27.01.2017   13:42
Из-за ухудшения погодных условий на автомагистралях Грузии введены ограничения, говорится в сообщении на сайте департамента автодорог министерства регионального развития и инфраструктуры.

Из-за сильного снегопада и гололеда на участке Гудаури-Коби автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс, ведущей к грузино-российской границе, запрещено движение машин с прицепом и полуприцепом. Для другого вида транспорта движение свободно.

Аналогичный режим действует на 1-106 километре дороги Гоми-Сачхере-Чиатура-Зестафони (Западная Грузия).

Из-за снега, сильной метели и гололеда на участке Надревани-Родионовка автомагистрали Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда (110-146 км) движение допустимо только с использованием противоскользящих цепей. Машины с двумя или более ведущими мостами могут проезжать свободно.

Такое же ограничение действует на участке 90-112 километра дороги Ахалцихе-Ниноцминда, ведущей к границе с Арменией.

Из-за интенсивного снега на 35-72 километре перевала Накерала трассы Кутаиси-Ткибули-Амбролаури запрещено передвижение машин с прицепом, полуприцепом и автобусов вместимостью более 30 мест. Для остальных видов транспорта дорога открыта.

Департамент автодорог призывает автомобилистов использовать зимнюю резину и соблюдать установленные ограничения.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
ЕС содействует развитию социального предпринимательства в Грузии
Армения ищет альтернативные пути доставки грузов в Россию через Грузию
Минэнерго нарушило закон отказом в выдаче НПО информации по переговорам с Газпромом
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Каладзе проведет встречу с сотрудниками компании «Черноморэнерго»
Посол США в Грузии выразил обеспокоенность решением абхазского режима
В ЦИК Абхазии зарегистрированы 85 групп по выдвижению кандидатов в «депутаты»
Представители Центробанка Абхазии приняли участие в конференции-выставке в Нью-Йорке
Гражданам России, проживающим в Абхазии, раздадут страховые полисы с припиской к Краснодарскому краю
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Даудов: В Чечне инициируют закон, при котором дети разных национальностей в школах могут носить и хиджабы, и крестики
Кадыров поспорил с Васильевой об уместности хиджаба в школе
СГБ Азербайджана уничтожила оказавшего сопротивление экстремиста
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна