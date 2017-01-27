Дорога к грузино-российской границе остается закрытой для большегрузов

27.01.2017 13:42 Из-за ухудшения погодных условий на автомагистралях Грузии введены ограничения, говорится в сообщении на сайте департамента автодорог министерства регионального развития и инфраструктуры.



Из-за сильного снегопада и гололеда на участке Гудаури-Коби автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс, ведущей к грузино-российской границе, запрещено движение машин с прицепом и полуприцепом. Для другого вида транспорта движение свободно.



Аналогичный режим действует на 1-106 километре дороги Гоми-Сачхере-Чиатура-Зестафони (Западная Грузия).



Из-за снега, сильной метели и гололеда на участке Надревани-Родионовка автомагистрали Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда (110-146 км) движение допустимо только с использованием противоскользящих цепей. Машины с двумя или более ведущими мостами могут проезжать свободно.



Такое же ограничение действует на участке 90-112 километра дороги Ахалцихе-Ниноцминда, ведущей к границе с Арменией.



Из-за интенсивного снега на 35-72 километре перевала Накерала трассы Кутаиси-Ткибули-Амбролаури запрещено передвижение машин с прицепом, полуприцепом и автобусов вместимостью более 30 мест. Для остальных видов транспорта дорога открыта.



Департамент автодорог призывает автомобилистов использовать зимнюю резину и соблюдать установленные ограничения.















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