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Из-за непогоды отложен рейс из Батумского аэропорта в Стамбул
27.01.2017 15:03
Из-за непогоды в Батумском аэропорту отложен рейс Батуми-Стамбул. Как сообщили в аэропорту, на сегодня был запланирован лишь один рейс - Батуми-Стамбул, но из-за непогоды он был отложен.
По предварительной информации, полеты возобновятся завтра.
На данный момент в Аджарии продолжается интенсивный снегопад. На возвышенностях высота снежного покрова превышает 25 сантиметров, на побережье – 2 сантиметра. По данным синоптиков, снегопад продлится несколько дней.
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