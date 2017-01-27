Из-за непогоды отложен рейс из Батумского аэропорта в Стамбул

27.01.2017 15:03 Из-за непогоды в Батумском аэропорту отложен рейс Батуми-Стамбул. Как сообщили в аэропорту, на сегодня был запланирован лишь один рейс - Батуми-Стамбул, но из-за непогоды он был отложен.



По предварительной информации, полеты возобновятся завтра.



На данный момент в Аджарии продолжается интенсивный снегопад. На возвышенностях высота снежного покрова превышает 25 сантиметров, на побережье – 2 сантиметра. По данным синоптиков, снегопад продлится несколько дней.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

