«Маршрутка» попала в ДТП у села Шроша

27.01.2017 15:35 В результате дорожно-транспортного происшествия у села Шроша пострадали несколько пассажиров микроавтобуса.



Как сообщают в Министерстве внутренних дел Грузии, произошло столкновение маршрутного такси, направлявшегося из восточной части страны в западную, и следовавшим навстречу легковым автомобилем.



По имеющейся информации, в результате столкновения микроавтобус перевернулся.



Повреждения получили несколько пассажиров, однако, по данным МВД, их жизни опасность не угрожает. Пострадавшие доставлены в больницу.



Как сообщают в МВД Грузии, следствие начато по статье 276-й УК Грузии (нарушение правил безопасного передвижения или эксплуатации транспорта).















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