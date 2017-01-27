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«Маршрутка» попала в ДТП у села Шроша
27.01.2017 15:35
В результате дорожно-транспортного происшествия у села Шроша пострадали несколько пассажиров микроавтобуса.
Как сообщают в Министерстве внутренних дел Грузии, произошло столкновение маршрутного такси, направлявшегося из восточной части страны в западную, и следовавшим навстречу легковым автомобилем.
По имеющейся информации, в результате столкновения микроавтобус перевернулся.
Повреждения получили несколько пассажиров, однако, по данным МВД, их жизни опасность не угрожает. Пострадавшие доставлены в больницу.
Как сообщают в МВД Грузии, следствие начато по статье 276-й УК Грузии (нарушение правил безопасного передвижения или эксплуатации транспорта).
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