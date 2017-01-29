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Высота снежного покрова в Аджарии достигает 45 сантитметров
29.01.2017 13:48
На протяжении всей ночи в Аджарии не прекращался снегопад. На побережье высота осадков достигает от 30 до 45 сантиметров.
Как заявляет начальник региональной службы автомобильных дорог Аджарии Зураб Сихарулидзе, проблем с передвижением на центральной автодороге не возникло. По его словам, всю ночь работы по расчистке вела тяжелая техника.
«Наши сотрудники работают до сих пор, чтобы у граждан не возникло проблем с передвижением. В низине Аджарии высота осадков достигает 30- 45 сантиметров. Наряду с работами по расчистке интенсивно посыпается техническая соль. Призываем граждан использовать цепи противоскольжения», - заявил Зураб Сихарулидзе.
Снегопад в Аджарии продолжается.
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