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Высота снежного покрова в Аджарии достигает 45 сантитметров


29.01.2017   13:48
На протяжении всей ночи в Аджарии не прекращался снегопад. На побережье высота осадков достигает от 30 до 45 сантиметров.

Как заявляет начальник региональной службы автомобильных дорог Аджарии Зураб Сихарулидзе, проблем с передвижением на центральной автодороге не возникло. По его словам, всю ночь работы по расчистке вела тяжелая техника.

«Наши сотрудники работают до сих пор, чтобы у граждан не возникло проблем с передвижением. В низине Аджарии высота осадков достигает 30- 45 сантиметров. Наряду с работами по расчистке интенсивно посыпается техническая соль. Призываем граждан использовать цепи противоскольжения», - заявил Зураб Сихарулидзе.

Снегопад в Аджарии продолжается.






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