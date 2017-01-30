В Тбилиси горит здание «Детского мира»

30.01.2017 11:07 В Тбилиси горит здание «Детского мира». Пожар в торговом центре почти локализован. На месте происшествия работают 26 бригад спасателей.



Из-за пожара перекрыта прилегающая территория, передвижение ограничено и на проспекте Церетели, около стадиона «Динамо».



В Службе по управлению чрезвычайными ситуациями пока не уточняют, на какую площадь перекинулся пожар, но, по имеющейся информации, сгорел весь торговый центр.



«В результате пожара никто не пострадал. С минуты на минуту мы ждем локализации пожара», - заявили в ведомстве.



Министерство внутренних дел начало расследование по факту пожара в «Детском мире». Дело возбуждено по статье 187 УК Грузии, что подразумевает повреждение или уничтожение чужой вещи, повлекшие значительный ущерб.



К «Детскому миру» пришел мэр Тбилиси Давид Нармания. Он лично осматривает место пожара.















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