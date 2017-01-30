|
В Тбилиси горит здание «Детского мира»
30.01.2017 11:07
В Тбилиси горит здание «Детского мира». Пожар в торговом центре почти локализован. На месте происшествия работают 26 бригад спасателей.
Из-за пожара перекрыта прилегающая территория, передвижение ограничено и на проспекте Церетели, около стадиона «Динамо».
В Службе по управлению чрезвычайными ситуациями пока не уточняют, на какую площадь перекинулся пожар, но, по имеющейся информации, сгорел весь торговый центр.
«В результате пожара никто не пострадал. С минуты на минуту мы ждем локализации пожара», - заявили в ведомстве.
Министерство внутренних дел начало расследование по факту пожара в «Детском мире». Дело возбуждено по статье 187 УК Грузии, что подразумевает повреждение или уничтожение чужой вещи, повлекшие значительный ущерб.
К «Детскому миру» пришел мэр Тбилиси Давид Нармания. Он лично осматривает место пожара.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна