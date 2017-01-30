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Снегопад вызвал ограничения движения грузовых автомобилей
30.01.2017 12:35
В Грузии из-за обильного снегопада, на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения продолжают действовать временные ограничения движения для грузового транспорта.
Как сообщают в департаменте автодорог Министерства регионального развития и инфраструктуры, на 75-97 километре трассы Поничала-Марнеули-Гугути, ведущей к границе с Арменией, запрещено передвижение машин с прицепом, полуприцепом и автобусов вместимостью более 30 мест.
Из-за сложных метеорологических условий на 90-112 км дороги Ахалцихе-Ниноцминда, ведущей к границе с Арменией, движение допустимо лишь с использованием противоскользящих цепей. Для машин с двумя и более ведущими мостами ограничений нет.
Аналогичный режим действует на 0-58 км участке дороги Вазиани-Гомбори-Телави, а также на участке Родионовка (Паравани) — Ниноцминда дороги Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда.
На месте мобилизованы соответствующие службы Департамента автомобильных дорог Грузии и техника. На расчистку проезжей части дорог в круглосуточном режиме задействована снегоуборочная техника. Проводится обработка противогололедными материалами.
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