Снегопад вызвал ограничения движения грузовых автомобилей

30.01.2017 12:35 В Грузии из-за обильного снегопада, на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения продолжают действовать временные ограничения движения для грузового транспорта.



Как сообщают в департаменте автодорог Министерства регионального развития и инфраструктуры, на 75-97 километре трассы Поничала-Марнеули-Гугути, ведущей к границе с Арменией, запрещено передвижение машин с прицепом, полуприцепом и автобусов вместимостью более 30 мест.



Из-за сложных метеорологических условий на 90-112 км дороги Ахалцихе-Ниноцминда, ведущей к границе с Арменией, движение допустимо лишь с использованием противоскользящих цепей. Для машин с двумя и более ведущими мостами ограничений нет.



Аналогичный режим действует на 0-58 км участке дороги Вазиани-Гомбори-Телави, а также на участке Родионовка (Паравани) — Ниноцминда дороги Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда.



На месте мобилизованы соответствующие службы Департамента автомобильных дорог Грузии и техника. На расчистку проезжей части дорог в круглосуточном режиме задействована снегоуборочная техника. Проводится обработка противогололедными материалами.















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