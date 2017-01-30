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Во время локализации пожара в «Детском мире» пострадал один пожарный


30.01.2017   14:32
Во время локализации пожара в «Детском мире» в Тбилиси пострадал один пожарный, сообщают в Агентстве по управлению чрезвычайными ситуациями.

Как пояснили в ведомстве, пожарный легко пострадал. Первичная помощь медиками скорой помощи ему была оказана на месте.

«Исходя из степени повреждения, пострадавший пожарный не был госпитализирован», - заявили в ведомстве.







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