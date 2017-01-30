Здание сгоревшего в Тбилиси торгового центра «Детский мир» будет демонтировано

30.01.2017 15:19 Обрушилась часть здания крупного торгового комплекса «Детский мир» на Вокзальной площади Тбилиси.



Это произошло сегодня днем после того, как пожарники практически закончили тушить возникший минувшей ночью в торговом центре сильный пожар.



В четырехэтажном здании выгорело 13 тысяч квадратных метров торговой площади. Здесь продавали принадлежности для дома, одежду, мебель, а также ювелирные изделия.



Также пострадала территория близлежащего оптового рынка бытовых товаров, где, по предварительным данным, и произшло первоначальное возгорание.



В тушении участвовали более 30 пожарных машин. Один пожарный был доставлен в больницу с телесными повреждениями.



Заместитель директора Тбилисского отделения департамента управления чрезвычайными ситуациями МВД Грузии Давид Гелашвили сообщил журналистам, что к полудню пожар в торговом центре был полностью локализован, в настоящее время проводится тушение отдельных участков.



По словам представителя МВД, из-за высокой температуры повреждены отдельные части несущей конструкции здания, обвалились перекрытия между вторым, третьим и четвертым этажом.



По данным специалистов, в настоящее время здание является аварийным. Работа внутри сгоревшего и частично уже обрушившегося объекта представляет огромную опасность.

Также была опасность распространения пожара на расположенный неподалеку от торгового центра Боржомский вокзал, а также по подземному переходу в сторону станции метро «Вокзальная площадь». В результате действий пожарных этой опасности больше нет, — подчеркнул представитель МВД.



Власти считают, что здание сгоревшего четырехэтажного центра придется демонтировать.

Первым об этом сегодня сказал председатель Тбилисского Сакребуло (горсовета) Георгий Алибегашвили.

«Пожар в «Детском мире» это очень прискорбный факт. Как мне сообщили, пожар начали тушить с опозданием, только в 3 часа 11 минут. Как выяснилось, здание внезапно оказалось полностью охвачено огнем», — сказал Алибегашвили.



«Сейчас здание полностью деформировано. Нельзя заходить внутрь, так как арматура повреждена и здание может в любой момент обвалиться и произойти трагедия. Видимо, тут нужен другой подход и здание будет снесено. Надеюсь, что те, кто пострадал от пожара, почувствуют поддержку от Сакребуло и муниципалитета», — отметил.



По предварительным данным, пожар разрушил рабочие места и товары до 1000 торговцев.

Депутат парламента Грузии от фракции «Европейская Грузия» (бывшая партия «Единое национальное движение») Ираклий Абесадзе пришел к месту пожара и провел встречу с пострадавшими.



Парламентарий подверг критике мэра Тбилиси, который, побывав утром на месте пожара заявил, что компенсацией ущерба торговцев должна заниматься администрация торгового центра.



«Правительство должно сделать все, чтобы помочь этим людям решить первостепенные проблемы. Они должны получить минимальную компенсацию, чтобы у людей были деньги на хлеб и на транспорт. Также власти должны подыскать им альтернативное место для торговли», — считает Абесадзе.



«Та позиция, которую зафиксировал мэр Тбилиси, заявив, что это проблемы администрации и частный имущественный спор – очень постыдная. У власти уже вошло в привычку отгораживаться от проблем людей, стоять в стороне и издалека смотреть на то как они мучаются. Мы, в свою очередь, попытаемся заставить власти помочь пострадавшим от пожара», — сказал Абесадзе.





"Новости-Грузия"











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