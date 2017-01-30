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В страховой компании «Алдаги» застраховано лишь здание торгового центра «Детский мир»
30.01.2017 15:51
В страховой компании «Алдаги» застраховано лишь здание-сооружение АО «Детский мир», а не принадлежащее торговцам имущество. Об этом заявил журналистам директор департамента по управлению имущественными ущербами компании «Алдаги» Вахтанг Эбиташвили.
Как он отметил, назначены соответствующие экспертизы с целью установления причин пожара и нанесенного им ущерба.
По его словам, это здание-сооружение застраховано на 6 млн лари.
«Каков ущерб станет известно по завершению экспертиз, что предполагает также ремонт здания в случае его восстановления. Если же здание стало аварийным и его восстановление физически невозможно, естественно, будет идти речь о полном повреждении», - заявил Эбиташвили.
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