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В результате пожара в «Детском мире» сгорело около 15 тысяч квадратных метров площади


31.01.2017   10:11
В результате пожара в «Детском мире» сгорело около 15 тысяч квадратных метров площади, заявляет владелец «Детского мира» Георгий Мачавариани.

Мачавариани прибыл на место и знакомится с имеющейся на данный момент ситуацией. На территории продолжаются работы по ликвидации пожара.

На месте мобилизовано 11 единиц пожарно-спасательной техники. У здания «Детского мира» работают до 90 спасателей и пожарных.

В течение всей ночи в усиленном режиме работали сотрудники МВД, охранявшие прилегающую территорию.







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