В результате пожара в «Детском мире» сгорело около 15 тысяч квадратных метров площади

31.01.2017 10:11 В результате пожара в «Детском мире» сгорело около 15 тысяч квадратных метров площади, заявляет владелец «Детского мира» Георгий Мачавариани.



Мачавариани прибыл на место и знакомится с имеющейся на данный момент ситуацией. На территории продолжаются работы по ликвидации пожара.



На месте мобилизовано 11 единиц пожарно-спасательной техники. У здания «Детского мира» работают до 90 спасателей и пожарных.



В течение всей ночи в усиленном режиме работали сотрудники МВД, охранявшие прилегающую территорию.

















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