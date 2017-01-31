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В результате пожара в «Детском мире» сгорело около 15 тысяч квадратных метров площади
31.01.2017 10:11
В результате пожара в «Детском мире» сгорело около 15 тысяч квадратных метров площади, заявляет владелец «Детского мира» Георгий Мачавариани.
Мачавариани прибыл на место и знакомится с имеющейся на данный момент ситуацией. На территории продолжаются работы по ликвидации пожара.
На месте мобилизовано 11 единиц пожарно-спасательной техники. У здания «Детского мира» работают до 90 спасателей и пожарных.
В течение всей ночи в усиленном режиме работали сотрудники МВД, охранявшие прилегающую территорию.
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