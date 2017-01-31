Продажа сгоревшего в результате пожара здания «Детского мира» не планируется

31.01.2017 13:13 Продажа сгоревшего в результате пожара здания «Детского мира» не планируется, - об этом заявил директор торгового центра «детский мир» Георгий Мачавариани.



Он отметил, что для строительства сгоревшего здания торгового центра потребуется максимум 2 года.



«Ничего не продадим. По возможности максимально постараемся восстановить здание, если восстановится. Если нет, то, наверное, страховка учтет нашу проблему и встанет рядом. Хочу поблагодарить и премьера за то, что приняли распоряжение, и попросили как страховые компании, так и банки, чтобы посодействовали этим людям и отсрочили кредиты. Если следствие скоро завершится, то максимум за 2 года мы должны закончить строительство-реконструкцию», - заявил Георгий Мачавариани в эфире телекомпании «Имеди».



В социальных сетях распространилась информация о том, что поджог может быть умышленным, и что на это место имелось немало претендентов. В том числе распространялась информация, что заинтересован этим местом Бидзина Иванишвили, который является акционером сети "Карфур".















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