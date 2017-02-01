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На реабилитацию Кацхского монастыря выделен миллион лари


01.02.2017   15:36
На реабилитацию Кацхского монастыря и обустройство туристической инфраструктуры выделен один миллион лари (более 370 тыс. долларов), сообщает Netgazeti.Ge со ссылкой на информацию, распространённую министерством инфраструктуры и регионального развития Грузии.

Проект подразумевает обустройтво открытой террасы, восстановление и облицовку источника, реабилитацию подъездной дороги к церкви, монтаж внешней системы водоснабжения и канализации, обустройство на склоне горы смотровой площадки и открытого балкона для туристов, выделение территории под автостоянку.

По сведениям, полученным из министерства, реабилитация Кацхи проводится в рамках проекта регионального развития, при поддержке Всемирного банка. Завершение работ запланировано на апрель 2017 года.

Параллельно с консервационными работами на территории этого памятника церковного зодчества, напротив монастырского комплекса Кацхи строится туристический центр.

По окончании работ, как полагает правительство, улучшенная инфраструктура привлечёт в Кацхи большее количество туристов и позволит местному населению повысить своё социально-экономическое положение.






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