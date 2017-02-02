Сегодня начнут демонтаж сгоревшего здания торгового центра «Детский мир»

02.02.2017 10:36 Сегодня начнется демонтаж здания, после чего торговцы смогут попасть на территорию здания и поискать свои ценные вещи, - заявил журналистам коммерческий директор «Мира золота» Амиран Мариамидзе.



Как он отметил, именно сегодня будет письменное заключение экспертизы, которая будет представлено в мэрии, чтобы был произведен демонтаж здания. По его же словам, в столичной мэрии встреча намечена.



«Я говорил с директором «Детского мира» Георгием Мачавариани... После того, как эксперты представят заключение о том, что при таком положении в здание входить нельзя, Мачавариани понесет заключение в мэрию, где встреча уже согласована, а тбилисская мэрия даст разрешение на демонтаж. Демонтаж здания начнется именно с того места, где разбросаны ценные вещи торговцев. После этого торговцы смогут поэтапно зайти и поискать свои ценности», - заявил Амиран Мариамишвили.



В Тбилиси сгорел торговый центр «Детский мир».















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