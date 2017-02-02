Из-за снегопада и гололеда на дорогах Грузии введены ограничения

02.02.2017 11:54 Снегопад и гололед создали проблемы на дорогах Грузии, в связи с чем введены ограничения для передвижения транспорта на нескольких автомагистралях страны. Об ограничениях, задействованных сегодня, 2 февраля, сообщает Департамент автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры.



Из-за гололеда и интенсивного снегопада на 90-112 километре дороги Ахалцихе-Ниноцминда, ведущей к границе с Арменией, передвижение транспорта допустимо лишь с использованием противоскользящих цепей. Для машин с двумя и более ведущими мостами ограничений нет.



Также запрещено движение машин с прицепом, полуприцепом и автобусов вместимостью более 30 мест на участке Родионовка (Паравани) — Ниноцминда дороги Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда.



Из-за метели и гололеда на участке Чумателети-Хуневи (138 —158 км) автомобильной дороги Тбилиси-Сенаки-Леселидзе запрещено передвижение машин с прицепом и полуприцепом.



Из-за снега и гололеда большегрузы также не пропускают на 16-29 километре автомагистрали Чолабаурский мост-Терджола-Ткибули. Для машин с двумя и более ведущими мостами ограничений нет. Остальные автомобили пропускают лишь при наличии противоскользящих цепей.



Аналогичные ограничения действуют на 30-188 километре (Джвари-Ушгули) автодороги Зугдиди-Джвари-Местия-Ласдили.



Этот же режим действует на 1-22 километре трассы Алпана-Цагери, а также на 35-72 километре перевала Накерала.















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