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В тоннеле Батуми-Кобулети загорелся трейлер


03.02.2017   17:36
На дороге Батуми-Кобулети, в тоннеле загорелся грузовой трейлер, — сообщает МВД Грузии.

По данным ведомства, пожар был ликвидирован, в результате происшествия никто не пострадал.

Начато следствие по второй части статьи 187 Уголовного кодекса, которая подразумевает порчу или уничтожение чужого имущества и предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком от трех до пяти лет.

"Новости-Грузия"





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