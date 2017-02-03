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В тоннеле Батуми-Кобулети загорелся трейлер
03.02.2017 17:36
На дороге Батуми-Кобулети, в тоннеле загорелся грузовой трейлер, — сообщает МВД Грузии.
По данным ведомства, пожар был ликвидирован, в результате происшествия никто не пострадал.
Начато следствие по второй части статьи 187 Уголовного кодекса, которая подразумевает порчу или уничтожение чужого имущества и предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком от трех до пяти лет.
"Новости-Грузия"
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