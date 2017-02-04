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Оптоволоконный интернет «Магтикома» с утра работает с перебоями
04.02.2017 11:42
Сегодня с утра у части абонентов «Магтикома» оптический интернет работает с перебоями, из-за чего невозможно осуществить вход на некоторые сайты.
По информации «Магтикома» (бывшего «Кавказус онлайн», в сети возникла глобальная проблема и обслуживание клиентов возобновится в ближайшем будущем.
Как сообщили в компании, ведутся работы по устранению технических проблем.
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