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«Магтиком»: Подача интернета полностью восстановлена
04.02.2017 12:18
Подача оптического интернета «Магтикома» (бывший «Кавказус онлайн») полностью восстановлена. Как сообщает компания, технический сбой устранен.
«Обслуживание полностью восстановлено. Проблема была в домене «ge» не с нашей стороны, а на тех сайтах, которые остаются на «Кавказусе». То есть, возникла проблема со входом на часть сайтов с окончанием «ge» и она устранена. Приносим извинения пользователям за создавшийся дискомфорт», - сообщили в компании.
Сегодня с утра части абонентов «Магтикома» (бывший «Кавказус онлайн») интернет подавался с перебоями.
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