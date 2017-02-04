«Магтиком»: Подача интернета полностью восстановлена

04.02.2017 12:18 Подача оптического интернета «Магтикома» (бывший «Кавказус онлайн») полностью восстановлена. Как сообщает компания, технический сбой устранен.



«Обслуживание полностью восстановлено. Проблема была в домене «ge» не с нашей стороны, а на тех сайтах, которые остаются на «Кавказусе». То есть, возникла проблема со входом на часть сайтов с окончанием «ge» и она устранена. Приносим извинения пользователям за создавшийся дискомфорт», - сообщили в компании.



Сегодня с утра части абонентов «Магтикома» (бывший «Кавказус онлайн») интернет подавался с перебоями.















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