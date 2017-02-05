За пять лет в Грузии произошло 11 пожаров на крупных торговых объектах

05.02.2017 15:16 За последние пять лет в разных регионах Грузии произошло 11 крупных пожаров, в результате которых были уничтожены рынки и разрушены торговые объекты. Такие данные приводит телеканал «Рустави 2».



15 ноября 2012 года пожар произошел на тбилисском рынке Лило. Тогда сгорело более 50 торговых павильонов, а сумма ущерба, согласно официальным данным, составила 148 тысяч лари.



26 февраля 2013 года пожар начался в мебельном торговом центре «Саба» в Тбилиси. Тогда сгорело более 6,5 тысяч квадратных метров площади. Владельцы более чем 100 магазинов смогли спасти от огня только небольшую часть мебели.



Ночью 17 июля 2013 года пожар начался в аквапарке, который расположен в столичном районе Надзаладеви. Площадь пожара составила тысячу квадратных метров.



25 августа 2014 года сильный пожар произошел на рынке города Сенаки в регионе Самегрело-Верхняя Сванетия. Площадь возгорания составила 3 тысячи квадратных метров. Больше 250 человек понесли урон.



16 сентября 2014 года на вокзальной площади в Тбилиси пожар начался на так называемом цыганском рынке. Сгорело около 2,5 тысяч квадратных метров площади. В результате происшествия никто не пострадал, однако торговцы понесли большой ущерб.



7 декабря 2014 года пожар начался на рынке Хопа в Батуми. Огонь перекинулся на магазин пиротехники. Площадь пожара составила 600 квадратных метров. В результате произошедшего погибли три человека.



27 декабря 2014 года пожар произошел на рынке автозапчастей Элиава в Тбилиси.



21 января 2015 года пожар начался на одном из крупнейших рынков Тбилиси, который находится в районе Исани. Огонь уничтожил 25 магазинов.



4 августа 2015 года снова начал гореть рынок Элиава. На этот раз пожар произошел на улице Гудаутской. Пожар вызвал в Тбилиси сильное задымление. В результате произошедшего погибли 2 человека.



2 августа 2016 года пожар практически полностью уничтожил так называемый «Черный рынок» в городе Зестафони. В результате пожара сгорела территория площадью около 1000 квадратных метров.



Последний крупный пожар произошел 30 января 2017 года в торговом центре «Детский мир» в Тбилиси.



"Новости-Грузия"











• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

