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Google запускает сервис по выявлению фейковых новостей


07.02.2017   10:12
Компания Google при поддержке Facebook запускает проект, который поможет проверять новости на достоверность сообщает Апостроф со ссылкой на TechCrunch.

Платформу под названием CrossCheck, которая направлена на борьбу в выявлением недостоверных новостей, запустят во Франции 27 февраля и она будет работать во время выборов президента.

Целью CrossCheck является развитие инструментов по борьбе с верификацией новостей, которые появляются онлайн. Медиа и ИТ-компании объединят свои усилия, чтобы все слухи, информационные вбросы и фейковые публикации были своевременно развенчаны и удалены из интернета.

Вклад Facebook включит в себя поддержку платформы с помощью "специальных инструментов и усилий в области информационной грамотности". В частности, будет обеспечен доступ к инструменту под названием CrowdTangle для раннего выявления и мониторинга новостей и сообщений, имеющих отношение к выборам.






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