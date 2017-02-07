Google запускает сервис по выявлению фейковых новостей

07.02.2017 10:12 Компания Google при поддержке Facebook запускает проект, который поможет проверять новости на достоверность сообщает Апостроф со ссылкой на TechCrunch.



Платформу под названием CrossCheck, которая направлена на борьбу в выявлением недостоверных новостей, запустят во Франции 27 февраля и она будет работать во время выборов президента.



Целью CrossCheck является развитие инструментов по борьбе с верификацией новостей, которые появляются онлайн. Медиа и ИТ-компании объединят свои усилия, чтобы все слухи, информационные вбросы и фейковые публикации были своевременно развенчаны и удалены из интернета.



Вклад Facebook включит в себя поддержку платформы с помощью "специальных инструментов и усилий в области информационной грамотности". В частности, будет обеспечен доступ к инструменту под названием CrowdTangle для раннего выявления и мониторинга новостей и сообщений, имеющих отношение к выборам.















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