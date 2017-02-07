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На борту летевшего из Екатеринбурга в Тбилиси самолета умер пассажир
07.02.2017 11:41
Пассажир рейса Екатеринбург — Тбилиси скончался вечером 6 февраля перед снижением самолета. Об этом сообщает пресс-служба «Уральских авиалиний», передает ТАСС.
«Во время выполнения рейса вечером 6 февраля из Екатеринбурга в Тбилиси перед снижением самолета сопровождающий пассажира с ограниченными возможностями здоровья сообщил, что у него отсутствует дыхание и пульс», — отметили в авиакомпании.
По прибытии в Тбилиси медики констатировали смерть пассажира.
Информацию об инциденте проверяет Уральское следственное управление на транспорте СК России.
«Данная информация будет проверена. Сейчас мы определяемся с подследственностью», — сказали в пресс-службе СК.
В июле 2016 года на борту самолета, летевшего из Москвы в Краснодар, скончался 66-летний мужчина.
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