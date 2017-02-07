В Тбилиси появились первые уличные фонари на солнечных батареях

07.02.2017 13:22 Компания «Tбилсервис групп», которая функционирует при мэрии Тбилиси, установила на столичной Площади Героев фонари на солнечных батареях, сообщает "СОВА".



Установка нового освещения, которое расположилось у мемориала воинам погибшим в борьбе за территориальную целостность Грузии, производится в рамках пилотного проекта.



Уличные светильники, оборудованные солнечными конвекторами, работают благодаря накоплению в аккумуляторе электрического заряда, получаемого от солнечной батареи. Эта конструкция полностью самостоятельна. Она состоит из корпуса, внутри которого находится светодиодная лампа, непосредственно солнечной батареи, аккумулятора и автоматического включателя.



Ясным солнечным днем эти осветительные устройства способны накапливать такое количество энергии, которой должно хватить, чтобы без перебоя освещать пространство более 10 часов.



При пасмурной погоде светильники также будут заряжаться за счет дневного рассеянного света,однако, время их последующей работы будет немного меньше. Лампа включается и выключается автоматически, реагируя на естественное освещение улицы. Выключаясь, она переходит в режим подзарядки.















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