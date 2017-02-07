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Компания BP вручила сотрудникам МВД Грузии благодарственные грамоты
07.02.2017 13:59
Генеральный менеджер "BP Georgia" Крис Шлиттер поблагодарил сотрудников Министерства внутренних дел Грузии за примерное исполнение служебных обязанностей, особый вклад, внесенный в сфере обеспечения безопасности стратегических трубопроводов и в углубление отношений с гражданским сектором.
Он вручил благодарственные грамоты 74 сотрудникам Департамента охраны стратегических трубопроводов, Департамента по особым поручениям, и Департамента полиции Шида Картли МВД.
На церемонии награждения присутствовали заместитель министра внутренних дел Мераб Малания, директор Департамента охраны стратегических трубопроводов Зураб Чабашвили, и директор Департамента по особым поручениям Миндия Лорткипанидзе.
Министерство внутренних дел активно сотрудничает с компанией "British Petroleum", и обеспечивает охрану безопасности магистрального трубопровода, проходящего по территории Грузии.
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