В Тбилиси начинается капремонт метрополитена

09.02.2017 12:21 Мэрия столицы Грузии совместно с Транспортной компанией Тбилиси начинает капитальный ремонт станций Тбилисского метрополитена.



На первом этапе планируется капитально отремонтировать три станции городской подземки: "Театр Ахметели", "Варкетили" и "Авлабари". На них планируется укрепить платформы и обновить интерьер входов, отремонтировать покатые тоннели и отделанные мрамором и гранитом полы, а также установить новые турникеты, - сообщает пресс-службы столичной мэрии.



До конца года мэрия и Транспортная компания Тбилиси планируют обновить еще четыре станции метро.



"Работы предусматривают улучшение технического состояния метростанций, визуальную сторону, а также исправление системы безопасности. Станции должны быть максимально комфортными и лучше обслуживать граждан", - сказал мэр Тбилиси Давид Нармания.



Напомним, тбилисское метро открылось 11 января 1966 года. Его самая новая станция "Важа Пшавела" была запущена в эксплуатацию в 2000 году.















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