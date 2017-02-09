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В Грузии по подозрению в браконьерстве задержали четырех человек


09.02.2017   22:02
В Грузии выявили четырех охотников, занимавшихся незаконной промыслом в буферной зоне Колхидского Национального парка

Зураб Леквинадзе, Ноэ Джишмелеишвили, Мамука Сагареишвили и Заза Чеишвили передвигались по Палиастомскому озеру на моторной лодке и охотились на уток с использованием манка. Сотрудники департамента по надзору окружающей среды изъяли четыре охотничьих ружья, десять убитых уток и 14 утиных чучел и составили соответствующий акт.

Напомним, что охота на пернатых в Грузии разрешена с 20 августа по 1 марта. Для этого нужно оплатить сбор 10 лари (более $3,7) и иметь право на хранение и ношение оружия. При этом запрещена охота в госзаповедниках и национальных парках, а также на расстоянии 500 м от них. Охота без оплаты сбора карается штрафом от 100 до 500 лари (от $40 до 204), а за нарушение правил хранения охотничьего ружья предусмотрен штраф в размере 80 лари (более $32).







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