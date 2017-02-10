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В зугдидском ледовом дворце растаял каток


10.02.2017   14:15
Ледовый дворец в Зугдиди, который был поврежден во время обильного снегопада в январе 2016 года, в настоящее время не функционирует. Для полной реабилитации крыши и внутренней инфраструктуры дворца городская мэрия выделила из бюджета 54 127,97 лари, ООО "Юнайтед мастер" начал работы 30 августа минувшего года.

Согласно информации, размещенной на веб-странице мэрии Зугдиди, работы должны были закончиться в конце октября, и по информации того же ведомства, обновленная ледяна арена должна была открыться в январе 2017 года, но до сих пор не вошла в эксплуатацию.

В городской мэрии по этому поводу заявляют: "Реабилитационные работы в ледяном доме закончились. В настоящее время идет урегулирование организационных вопросов", однако в ведомстве не конкретизируют, когда планируется открыть дворец".

Как сообщает издание "Одиши ньюс", что вчера во дворце растаял лед.

"Ледяная площадка не открыта, но иногда бывает так, что мы берем разрешение, и входим кататься, вчера поверхность льда была покрыта водой. Нам сказали, что лед растаял и нельзя кататься"- заявил источник изданию.

Служба развития спорта мэрии Зугдиди подтвердил данный факт, но отметил, что на проблема уже урегулирвоана:

"Все это связано с техникой, отключился компрессор и поэтому лед растаял, однако сейчас уже эта проблема решена. Здесь мы имеем дело с техникой, ситуация сложная, работы еще не закончились, здесь агрегаты, компрессоры, сама аппаратура такая, что ситуация очень сложная "- заявил директор НПЮЛ Службы развития спорта мэрии города Зугдиди Гоча Чиковани.







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