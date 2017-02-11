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На участке Гудаури-Коби запрещено движение прицепного автотранспорта


11.02.2017   14:13
Из-за снега и гололедицы на участке Гудаури-Коби запрещено движение прицепного, полуприцепного автотранспорта, а движение остальных видов автотранспорта свободно.

Как сообщают в Департаменте автомобильных дорог Грузии, на участке Гудаури-Коби автомобильной дороги Мцхета-Степанцминда-Ларс движение автотранспорта будет осуществляться в безостановочном режиме, только через противолавинные туннели, движение автобусов вместимостью более 30 мест через туннель будет осуществляться в одностороннем порядке.

На участке км134-км135 (Дарьяльское ущелье) этой же дороги при движении запрещается остановка автотранспорта.

Движение в этом режиме будет осуществляться под непосредственным надзором и координации патрульной полиции.






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