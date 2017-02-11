В ереванской гостинице обнаружено тело гражданина Грузии

11.02.2017 16:42 В одной из фешенебельных гостиниц Еревана «Ани Плаза» днем 11 февраля обнаружено тело гражданина Грузии.



Как передает «Новости Армении», тело было обнаружено в одном из номеров на 12-м этаже гостиницы.



Как удалось выяснить фоторепортеру Гагику Шамшяну, покойным оказался 24-летний Зураб Тамзадзе. Его тело было найдено на кровати, у мужчины перерезаны вены. Есть предположение, что мужчина покончил жизнь самоубийством. Отмечается также, что на шее погибшего намотана липкая лента.















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