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В ереванской гостинице обнаружено тело гражданина Грузии


11.02.2017   16:42
В одной из фешенебельных гостиниц Еревана «Ани Плаза» днем 11 февраля обнаружено тело гражданина Грузии.

Как передает «Новости Армении», тело было обнаружено в одном из номеров на 12-м этаже гостиницы.

Как удалось выяснить фоторепортеру Гагику Шамшяну, покойным оказался 24-летний Зураб Тамзадзе. Его тело было найдено на кровати, у мужчины перерезаны вены. Есть предположение, что мужчина покончил жизнь самоубийством. Отмечается также, что на шее погибшего намотана липкая лента.






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