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В большинстве районов Грузии завтра ожидается снег


12.02.2017   17:17
В большинстве районов Грузии завтра ожидается снег, - об этом «Палитра ньюс» сообщила синоптик Наира Манвелишвили. По ее словам, снегопад продолжится в течение нескольких дней.

«Завтра в большинстве районов Грузии мы ожидаются осадки в виде снега. Будет дуть восточный ветер, его скорость составит 10-15 метров в секунду. Ожидается, что максимальная температура в Западной Грузии будет от 1 до 6 градусов, в Восточной Грузии - от -2 до +3 градусов. Ночью сохранятся морозы. В Западной Грузии, на Колхидской низменности и в Земо (Верхней) Имерети осадки в виде снега. Что касается Восточной Грузии, то осадки в виде снега выпадут в Кахетии. Что касается столицы, здесь также ожидаем небольшой снег. Будет дуть слабый восточный ветер. Минимальная температура ночью -1-2 градуса, днем же будет от 0 до +2 градусов», - сообщила Наира Манвелишвили.






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