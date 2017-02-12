На ряде автомагистралей Грузии действуют ограничения из-за снегопада и гололеда

12.02.2017 18:36 Ограничения из-за снегопада и гололеда действуют на ряде автомагистралей Грузии, в том числе на дороге, ведущей к границе с Арменией, сообщает агентство «Новости-Грузия» со ссылкой на департамент автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры.



На 110-146 километре автомагистрали Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда и на 90-112 километре магистрали Родионовка-Ниноцминда, которая ведет к границе с Арменией, движение всех видов транспорта допустимо только при наличии противоскользящих цепей. Машины с двумя и более ведущими мостами могут передвигаться свободно. Использовать противоскользящие цепи необходимо и на 36-58 километре (Верона-Шуамта) автодороги Вазиани-Гомбори-Телави.



Движение транспорта с прицепом, полуприцепом и автобусов вместимостью более 30 мест запрещено на 35-72 километре автомобильной дороги Кутаиси-Ткибули-Амбролаури и на 1-22 километре автодороги Алпана-Цагери. Аналогичный запрет действует на 71-188 километре (Хаиши-Ушгули) автомобильной дороги Зугдиди-Джвари-Местия-Ласдили.















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