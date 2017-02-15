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Житель Азербайджана ранен на границе с Грузией


15.02.2017   15:20
Местный житель, пытавшийся пересечь границу, оказал сопротивление азербайджанским пограничникам и был ранен в перестрелке, сообщила сегодня Госпогранслужба Азербайджана.

Согласно сообщению пресс-службы Госпогранслужбы Азербайджана, 14 февраля на территории пограничной заставы в Самухском районе был замечен вооруженный человек, пытающийся нарушить государственную границу.

Мужчина не подчинился законным требованиям пограничников, оказал вооруженное сопротивление и попытался сбежать, заявило ведомство.

"В соответствии с инструкцией пограничники применили оружие, ранили его в левую ногу и задержали. Ему была оказана первая медицинская помощь", - говорится в сообщении, размещенном сегодня на сайте Госпогранслужбы Азербайджана.

По данным ведомства, при осмотре территории были найдены 12-мм двуствольное охотничье ружье и патроны. Задержанный - житель села Салахлы Самухского района - доставлен в Шамкирскую районную больницу. Ведется расследование инцидента.

Самухский район Азербайджана граничит с Дедоплисцкаройским муниципалитетом Грузии.

Комментариев от раненого относительно версии пограничников пока не поступало.






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