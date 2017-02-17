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В 2016 году в результате автодорожных происшествий скончался 581 человек


17.02.2017   13:35
В 2016 году в результате автодорожных происшествий скончался 581 человек.

Как сообщается в статистических данных МВД, в прошлом году по всей стране было зафиксировано 6939 автодорожных происшествий, в результате которых пострадал 9 951 человек. Согласно статистическим данным, по сравнению с 2015 годом, в 2016 году число автодорожных происшествий увеличилось на 500.

В 2015 году всего было зафиксировано 6432 автодорожных происшествия, в результате которых скончалось 602 человека, а пострадало 9189 человек. В 2014 году скончалось 511 человек, а пострадало - 8536 человек.






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