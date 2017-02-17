В Гонио море выбросило тело мужчины

17.02.2017 14:41 Сегодня утром в Гонио море выбросило тело мужчины. Информацию подтверждает МВД Грузии.



По данным ведомства, первичный осмотр не выявил следов насилия. На данный момент проводится экспертиза останков.



Следствие в связи с данным фактом начато по статье 115-й УК Грузии (доведение до самоубийства).















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