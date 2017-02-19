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Грузинские регбисты победили сборную Германии со счетом 50:6


19.02.2017   19:51
В рамках европейского первенства грузинские регбисты победили сборную Германии со счетом 50:6. Матч прошел сегодня в Рустави.

Благодаря этой победе национальная сборная Грузии по регби заработала бонус-очко и в турнирной таблице находится на первом месте с 10-тью очками.

Следующую встречу в рамках этого турнира грузинские регбисты проведут 4 марта в гостях против испанцев.






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