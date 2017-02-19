|
Грузинские регбисты победили сборную Германии со счетом 50:6
19.02.2017 19:51
В рамках европейского первенства грузинские регбисты победили сборную Германии со счетом 50:6. Матч прошел сегодня в Рустави.
Благодаря этой победе национальная сборная Грузии по регби заработала бонус-очко и в турнирной таблице находится на первом месте с 10-тью очками.
Следующую встречу в рамках этого турнира грузинские регбисты проведут 4 марта в гостях против испанцев.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна