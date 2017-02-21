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Из-за ремонтных работ на 10 дней будет перекрыта главная трасса из аэропорта в Тбилиси


21.02.2017   22:08
Движение транспорта от Тбилисского международного аэропорта им. Шота Руставели в сторону Тбилиси будет закрыто в течении 10 дней, говорится в заявлении столичной мэрии.

"Из-за дорожный работ, движение автотранспорта будет перекрыто на Кахетинском шоссе от аэропорта в направлении Тбилиси (от мостов Орхеви до "Ист Поинта") с 12:00 часов 22 февраля текущего года по 6 марта", — отмечено в заявление мэрии.

Передвижение транспорта в указанном направление будет возможно с помощью вспомогательной полосы Кахетинского шоссе.






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