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Из-за ремонтных работ на 10 дней будет перекрыта главная трасса из аэропорта в Тбилиси
21.02.2017 22:08
Движение транспорта от Тбилисского международного аэропорта им. Шота Руставели в сторону Тбилиси будет закрыто в течении 10 дней, говорится в заявлении столичной мэрии.
"Из-за дорожный работ, движение автотранспорта будет перекрыто на Кахетинском шоссе от аэропорта в направлении Тбилиси (от мостов Орхеви до "Ист Поинта") с 12:00 часов 22 февраля текущего года по 6 марта", — отмечено в заявление мэрии.
Передвижение транспорта в указанном направление будет возможно с помощью вспомогательной полосы Кахетинского шоссе.
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