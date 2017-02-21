Из-за ремонтных работ на 10 дней будет перекрыта главная трасса из аэропорта в Тбилиси

21.02.2017 22:08 Движение транспорта от Тбилисского международного аэропорта им. Шота Руставели в сторону Тбилиси будет закрыто в течении 10 дней, говорится в заявлении столичной мэрии.



"Из-за дорожный работ, движение автотранспорта будет перекрыто на Кахетинском шоссе от аэропорта в направлении Тбилиси (от мостов Орхеви до "Ист Поинта") с 12:00 часов 22 февраля текущего года по 6 марта", — отмечено в заявление мэрии.



Передвижение транспорта в указанном направление будет возможно с помощью вспомогательной полосы Кахетинского шоссе.















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