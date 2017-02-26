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На черноморском побережье Грузии ожидает шторм в 4 балла


26.02.2017   12:18
По информации Национального агентства окружающей среды, сегодня на море ожидается 3-4-балльный шторм.

Как сообщают в агентстве, в большинстве в западной части страны, ожидается снег, возможна метель и снежные лавины.

«Будет дуть сильный ветер западного направления. В реках Западной Грузии может значительно повыситься уровень воды. На море – 3-4-балльный шторм», - заявляют в агентстве.







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