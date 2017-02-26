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Грузинские спасатели вызволили из под лавины сербского туриста


26.02.2017   13:15
Грузинские спасатели провели успешную операцию, в результате которой в регионе Мцхета-Мтианети был спасен попавший под лавину турист из Сербии, сообщает МВД Грузии.

В Центр чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи «112» поступило сообщение, согласно которому четверо туристов попали под лавину на хребте Алеви, недалеко от горнолыжного курорта Гудаури. Один из путешественников получил серьезные травмы.

На место происшествия незамедлительно отправился вертолет Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии с медиками и спасателями на борту.

46-летнему туристу из Сербии на месте была оказана первая медицинская помощь. После он был доставлен в Тбилисский Национальный медицинский центр имени академика Гудушаури.






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